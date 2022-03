Marina Owsiannikowa: "Chciałam, żeby Rosjanie przestali się trząść ze strachu w swoich norach"

Redaktorka została natychmiast aresztowana, a później władze nałożyły na nią karę administracyjną w wysokości 30 tysięcy rubli (1,2 tys. zł). Zwolniono ją do domu, jednak śledczy wciąż badają jej sprawę. To, że dziennikarka nie zniknęła w tajemniczych okolicznościach, ale jest cała, zdrowa i na dodatek wypowiada się publicznie, może budzić wątpliwości co do szczerości jej "występu". Pojawiły się podejrzenia, że akcja była ustawką Kremla. Niektórzy w nie uwierzyli, inni nie. Owsiannikowa zdecydowała się porozmawiać z mediami i wytłumaczyć.