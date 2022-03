Wiec w Moskwie. "Typowa putinowska ustawka"

Nie. Tamta radość była szczera – to było autentyczne szaleństwo. Ale tej spontaniczności teraz nie osiągną. Muszą włożyć w to sporo wysiłku. Na Łużnikach nie wyglądało to szczerze. Były problemy techniczne, niedociągnięcia. Znów te same, sztampowe gwiazdy, które są znane z popierania Putina, choćby hiphopowiec Timati i inni.