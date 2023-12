"Rolnik szuka żony" wróci na antenę TVP? Padła jasna deklaracja

"Kolejna, 10 już edycja 'Rolnik szuka żony' za nami. Dziękujemy, że spędziliście z nami te wspaniałe 12 tygodni. Dziękujemy, za to, że było was tak dużo i za to, że byliście tak wspaniałą (choć wymagającą) publicznością. Za zaangażowanie, za komentarze, za lajki. I do zobaczenia niebawem!" - ogłoszono, dodając link do formularza zgłoszeniowego do programu.