"Rolnik szuka żony": widzowie zarzucają Manowskiej stronniczość. Wszystko przez konfrontację Kamili i Adama

Kamila obstawała jednak przy swoim, że to on powinien o nią zabiegać. - Utwierdziłam się w tym, że on przyszedł do tego programu, bo mu się spodobałam, ale nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji, co może się wydarzyć, może chciał, żeby to kobieta się starała o niego – stwierdziła.