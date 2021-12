"Rolnik szuka żony" TVP. Elżbieta dziękuje ludziom za wsparcie

Zauroczyła się w mieszkającym w Trójmieście Marku. Wysoki i przystojny mężczyzna zawrócił jej w głowie. Po krótkim czasie znajomości Elżbieta zaproponowała, by ukochany wprowadził się do niej. Niestety, w finale opowiedziała, że to koniec tej relacji. W emocjach wspominała, jak bardzo się pomyliła co do tego mężczyzny. Nie kryła, że została upokorzona i zraniona. Wyznała, że czuje, że ktoś podciął jej skrzydła.