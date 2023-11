"Rolnik szuka żony": Waldek odesłał Dorotę. Polały się łzy. Miała do niego tylko jedną prośbę

Choć 34-letnia Dorota bez trudu odnalazła się na gospodarstwie uczestnika 10. edycji "Rolnik szuka żony" i wyglądało na to, że zaskarbiła sobie sympatię rodziców Waldemara, ten postawił na Ewę. Jak przyznał w rozmowie z Dorotą, sam na sam, już po randce ze śpiewaczką był pewien, że to właśnie do niej mocniej zabiło mu serce. Nie wiedział jednak, jak to powiedzieć.