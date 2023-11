"Rolnik szuka żony". Waldek wciąż komentuje wygląd Ewy. Określił, jaka waga byłaby idealna

- Może troszkę za drobna, ale to jest wszystko do przełknięcia, nadrabiasz całością. Nie no jakbyś tak miała z 58 kg, to byłoby idealnie. Jakbyś tak nie wyglądała, jak wyglądasz, to twoja figura by mnie nie zaciekawiła, ale ty masz wygląd, wspaniale wyglądasz. Ty masz buzię, ty masz oczy, ty masz włosy, ten sensualizm masz.