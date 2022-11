"Rolnik szuka żony": Valentyn podsumował udział w hicie TVP. "Program nauczył mnie jednego"

Początkowo jednak nie brała pod uwagę, że to właśnie może być ten jedyny. Mimo to, kiedy w końcu poznali się osobiście, szybko okazało się, że mocno ich do siebie ciągnie. Starania pozostałych kandydatów paliły na panewce, bo w oczach Klaudii i tak zawsze najlepiej wypadał Walentyn. Kiedy Konrad wyjawił jej, że byłby gotów poświęcić wiele, by rozwijać ich znajomość, odparła szczerze, że docenia jego starania i uważa za świetnego chłopaka, to jest już pewna, że jej serce jest zajęte.