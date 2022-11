"Rolnik szuka żony". Adam Kraśko pogroził uczestnikowi. "Szykuj się"

Okazuje się, że Kraśko pilnie śledził to, co działo się w dziewiątej edycji "Rolnika". Rolnik w szczególności obserwował to, jak przebiegała relacja Klaudii i Walentyna. Jak wiedzą wszyscy widzowie programu, ta para cały czas robi wszystko, by ich uczucie trwało. Klaudia nie ukrywa, że czeka na pierścionek zaręczynowy od partnera. "Dla mnie finał będzie na ślubnym kobiercu" - podkreśliła w jednym z postów na Instagramie.