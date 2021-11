"Rolnik szuka żony" TVP. Kamila przeżywa hejt. Reżyser: "Jest nam bardzo przykro"

Kamila to rolniczka, która pobiła rekord show "Rolnik szuka żony". To do niej przyszło najwięcej listów w historii programu. Atrakcyjna i młoda blondynka pracuje w rodzinnej hodowli pieczarek. Niestety, będąc ładną, młodą i w dodatku bogatą dziewczyną, budzi wśród anonimowych internautów zazdrość i hejt. Do tego dochodzą jej dyskusyjne decyzje i wybory w programie.