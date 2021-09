"Rolnik szuka żony": Stanisław przebierał w listach jak w ulęgałkach. Widzowie wytykają, że jest wybredny

Każdy kolejny argument na "nie" sprawiał, że Marta Manowska robiła coraz większe oczy. Widzom też najwyraźniej trudno było uwierzyć w to, że nie podoba mu się praktycznie żadna. "Już był jeden taki w tamtej edycji co wybierał tylko po wyglądzie i na koniec został sam bo dziewczyny od niego odjechały same", "mnie on wygląda na takiego, który nie lubi by kobieta miała własne zdanie - chyba Marta to zauważyła", "Mi się wydaje, że po prostu listy do niego nie przemówiły, a zdjęcie to tylko wymówka, bo dziewczęta śliczne", piszą jedni.