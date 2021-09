"Rolnik szuka żony". Ogromny dom, piękny ogród i 300 hektarów. Stanisław to niezła partia

W odcinku zerowym, czyli tym, w którym widzowie mogli poznać rolników chcących wziąć udział w programie, Stanisław starał się, by nie pokazano za wiele z jego domu czy gospodarstwa. Obawiał się, że niektóre panie mogą podjąć decyzję kierując się tym, co on ma, a nie tym, jaki jest. I tak dostał całą stertę listów, nic dziwnego - wysoki niebieskooki Stanisław jest naprawdę przystojny.