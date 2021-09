Gorąca jesień w TV. Oto, czym walczą o widza stacje

Jesień to co roku prawdziwe żniwa dla stacji telewizyjnych. To okres wychodzenia z leniwej wakacyjnej przerwy pełnej powtórek, czas kiedy stacje ciekawymi propozycjami toczą szczególną walkę o widza. W tym roku to w dużej mierze kolejne odsłony sprawdzonych hitów, jak "Taniec z gwiazdami", "Twoja twarz brzmi znajomo" Polsatu, a także "Kuchenne rewolucje", "Top Model", "Ślub od pierwszego wejrzenia" i wielki powrót "Mam talent!" w TVN. Obie stacje rozgrzewają też chłodne wieczory sprawdzonymi już "Love Island" czy "Hotelem Paradise". Polsat nie odpuszcza, konkurując także z TVP, wyciąga, jak asa z rękawa, podobny format. TVP rusza z kolejną serią show "Rolnik szuka żony", Polsat tymczasem pokaże "Farmę" - reality show, w którym uczestnicy będą musieli się odnaleźć na gospodarstwie bez udogodnień, w tym internetu. Z kolei TVP idzie za ciosem i pokaże kolejne taneczne show – "You Can Dance. Nowa Generacja". Jednak największe emocje przyniesie widzom niepozorny konkurent wielkich stacji – Zoom TV. To na tym kanale zadebiutowała polska edycja kontrowersyjnej "Magii nagości". Jesień w TV będzie gorąca!