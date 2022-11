"Rolnik szuka żony": Nie są już razem? Michał i Ada zamieścili wymowne posty

Ada i Michał jak dotąd, zaprezentowali się w obecnej edycji "Rolnik szuka żony", jako para mocno zdeklarowana co do wspólnej przyszłości. Chociaż rodzice rolnika nie byli początkowo przekonani do jego wybranki, ten zapewniał, że to właśnie do niej szybciej zabiło mu serce. Co więcej, raz po raz raczył ją wyznaniami miłości.