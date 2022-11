"Rolnik szuka żony": Długo bił się z myślami. Potem z trudem się hamował

Michał z Podlasia jednego był pewien. Znajomość z Sylwią rokowała najsłabiej, dlatego to ją pożegnał jako pierwszą. Z Adą, która zauroczyła go od samego początku i Martą, która, podobnie jak on, żyje na wsi, miał już większy dylemat. Na rodzinnym grillu zwłaszcza ojciec Michała nie krył, że preferuje Martę, a jego wymowne słowa skierowane do syna, "by mając chleb, nie myślał o bułkach", wyraźnie zabolały Adę.