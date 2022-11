Michał z "Rolnik szuka żony" już po ślubie? Informator zdradza prawdę

Michał ma 23 lata i chociaż nigdy nie był w poważnym związku, szuka już żony na resztę życia. Do zgłoszenia się do programu zainspirował go inny uczestnik z poprzedniej edycji "Rolnik szuka żony". Gdy w święta zobaczył odcinek specjalny, w którym Kamil oświadczył się Joannie, sam zapragnął przeżyć coś takiego.