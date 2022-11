"Rolnik szuka żony": Michał już po ślubie?! Zaskakujące doniesienia

24-letni Michał z Podlasia to jeden z bohaterów najnowszej serii programu "Rolnik szuka żony". Profil sympatycznego gospodarza, który wraz z rodzicami zajmuje się hodowlą koni oraz krów mlecznych, spotkał się z wielkim odzewem potencjalnych kandydatek na żony. Ostatecznie rolnik zaprosił do swojego domu trzy dziewczyny, swoją rówieśniczkę Sylwię, 20-letnią Adriannę i 19-letnią Martę. Choć w programie nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji co do wyboru, widać, że szczególną sympatią darzy tę ostatnią.