"Rolnik szuka żony": Michał ma dylemat. Jego ojciec już nie. Przestrzega syna

Michał zaprosił na swoje gospodarstwo trzy kandydatki: Adę, Sylwię i Martę. Ta ostatnia zapewniała podczas randki, że jeśli chłopak da jej szansę, to nie pożałuje. Podkreśliła też, że podobnie jak on, wychowała się i żyje na wsi, a jej konkurentki zaś są z zupełnie innego środowiska. - One marzą o śniadaniu do łóżka, a to jest dla mnie nie do pomyślenia - tłumaczyła te różnice Michałowi na konkretnym przykładzie.