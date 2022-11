"Rolnik szuka żony": Klaudia odesłała Konrada do domu. Widzowie nie kryją żalu

Klaudia jednak, po spotkaniu z Walentynem, nie chciała dłużej zwodzić Konrada - poinformowała go od razu, kogo wybiera, kierując się sercem. Konrad nie miał innego wyjścia, jak zaakceptować jej decyzję. I choć zapewniał, że rozumie rolniczkę, to i tak nie udało mu się ukryć smutku. Poruszeni finałem ich znajomości byli również widzowie. Nie kryją żalu, że to on został wyeliminowany.