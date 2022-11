"Rolnik szuka żony": Nie kryła łez. Nie spodziewała się tej decyzji

- Myślę, że wygrałam, przyjechałam tutaj po uczucia i po Tomka - wyznała po randce Zuza, która usłyszała od rolnika na spotkaniu, że to właśnie przy niej mocniej bije jego serce. Tomek stwierdził, że nie będzie się już bronił przed tym, co czuje do Zuzy i pożegna Kasię jeszcze przed rodzinnym spotkaniem, na którym miał przedstawić bliskim swoje kandydatki.