"Rolnik szuka żony". Kamila pochwaliła się płaskim brzuchem

Ostatnio na jej InstaStories pojawiło się zdjęcie z siłowni. "W tym tygodniu codziennie mam jakąś aktywność, bo chcę osiągnąć swój cel i mieć świadomość, że zrobiłam tyle, ile mogłam. Ostatnio dużo osób zaznaczyło, że brakuje im motywacji. To coś wam napiszę, co usłyszałam rok temu: 'Skoro nic nie robisz, to nie masz prawa narzekać'. Akceptacja siebie bardzo pomaga w życiu" - zaczęła Boś.