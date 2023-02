Co ich łączy? Mąż Felicjańskiej o relacji z Joanną z "Sanatorium miłości". Odpowiedział na plotki o romansie

- Znamy się z Joasią bliżej ok. 6 lat. Zaczęło się to towarzysko przez wspólnych znajomych (...). To jedna z najbliższych mi osób obecnie. Wspiera mnie zawsze. Od czasu do czasu potrzebuję Asioterapii i ona zawsze wtedy dla mnie jest. Ona ma ogromny spokój w sobie - stwierdził.