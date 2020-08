"Rolnik szuka żony". Ilona i Adrian balują na weselu. Wszyscy patrzyli tylko na jedno

Ilona i Adrian to jedni z tych szczęśliwców, którzy zakochali się w sobie na planie programu "Rolnik szuka żony". Ich bajka trwa do dziś. Aby jednak nikt w to nie wątpił, para regularnie pokazuje w sieci wspólne zdjęcia. Ostatnia opublikowana przez nich fotka przykuła szczególną uwagę internautów.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Ilona i Adrian z "Rolnik szuka żony" tworzą szczęśliwą parę (Instagram)