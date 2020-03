"Rolnik szuka żony": Adrian ma już dość samotności. Ma wobec Ilony poważne plany

Adrian Berkowicz i Ilona Kurzeja to jedna z par, którą połączyła 6. edycja " Rolnik szuka żony ". Choć jeszcze do niedawna byliśmy pewni, że ich znajomi z programu, Jakub i Anna, staną na ślubnym kobiercu, para ostatecznie się rozstała . Na miłosnym placu boju został tylko 30-latek z Małopolski i jego urocza blondwłosa partnerka.

Para co rusz udowadnia, że miłość, która wybuchła przed kamerami, nie jest wyłącznie uczuciem wykreowanym na potrzeby telewizji. Co jakiś czas na ich profilach na Instagramie pojawiają się romantyczne zdjęcia , które mają być na to najlepszym dowodem.

Bajka? Nie do końca. Niestety, zakochani wciąż mieszkają osobno. Dzieli ich 300 km. Ilona mieszka w Wałbrzychu, gdzie prowadzi solarium. Adrian z kolei pochodzi z Podlesic Drugich (woj. małopolskie) i to tam poświęca się pracy w gospodarstwie.

- Adrian namawiał Ilonę do tego, by zatrudniła kogoś w solarium i przeniosła się do niego. Ma już dość samotności. Na zachętę kupił jej dwa konie i jest gotów przywieźć tu także te, które Ilona trzyma w Wałbrzychu. Potem to już tylko ślub. I bardzo dobrze, bo oni do siebie po prostu bardzo pasują - zdradziła "Rewii" przyjaciółka pary.