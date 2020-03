"Rolnik szuka żony": Adrian pokazał urocze zdjęcie z Iloną. Zdobył się też na piękne wyznanie

Ilona Kurzeja i Adrian Berkowicz to jedyna para, która przetrwała po zakończeniu 6. serii programu "Rolnik szuka żony". Choć ich historia zaczęła się niepewnie, bo początkowo dość nieśmiały Adrian nie okazywał zbytnio uczuć nieco wycofanej Ilonie, to skończyła się happy endem .

Jedna szczera rozmowa tuż przed wyjazdem kandydatek z gospodarstwa rolnika wystarczyła, by ten bez wahania zdecydował się kontynuować znajomość właśnie z Iloną . Oboje potrafili nawzajem zainteresować się swoimi pasjami – on hodowlą kwiatów, ona jeździectwem.

"Życzę wam wszystkiego najlepszego. Wspaniała z was para", "miło na was patrzeć", "ale jesteście fajni razem", "uśmiech najbliższych to najpiękniejsze co można dostać", "pięknie razem wyglądacie, aż miło popatrzeć na taką prawdziwa i szczera miłość", "jak wy do siebie pasujecie, abyście całe życie byli tak szczęśliwi" - czytam pod postem.