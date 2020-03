"Rolnik szuka żony": Adrian i Ilona w końcu uśmiechnięci. Fani pytają o ślub

"Rolnik szuka żony" szczęśliwie połączył Ilonę i Adriana. Najnowszym zdjęciem tylko potwierdzili, że ich związek kwitnie. Nic więc dziwnego, że fani coraz częściej pytają o ślub pary.

Adrian Berkowicz i Ilona Kurzeja to jedyna para, jaką połączyła 6. edycja " Rolnik szuka żony ". Choć jeszcze do niedawna byliśmy pewni, że ich znajomi z programu, Jakub i Anna, staną na ślubnym kobiercu, para ostatecznie się rozstała . Na miłosnym placu boju został tylko 30-latek z Małopolski i jego urocza blondwłosa partnerka.

Para co rusz udowadnia, że miłość, która wybuchła przed kamerami, nie jest wyłącznie uczuciem wykreowanym na potrzeby telewizji. Co jakiś czas na ich profilach na Instagramie pojawiają się romantyczne zdjęcia, które mają być na to najlepszym dowodem.