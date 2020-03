Krystyna z "Rolnik szuka żony" o tym, jak wygląda jej małżeństwo z kobietą

Krystyna znana z programu TVP w lutym wzięła ślub ze swoją partnerką Agnieszką w Edynburgu. Od tamtej pory obie dzielą się szczęśliwymi chwilami z fanami na Instagramie. Teraz Krystyna zdradziła co nieco na temat podziału obowiązków w ich domu.

Po trzech latach cudownego związku z Agnieszką, postanowiły się pobrać. Niestety polskie prawo wciąż nie traktuje równo wszystkich i osoby homoseksualne nie mogą zawierać formalnych związków małżeńskich. By przysięgać sobie miłość i wierność, wyleciały do Edynburga.

Wpis okraszony jest zdjęciem Krystyny w cekinowej sukience i jej żony w garniturze. To tylko oznacza, że stroje, role i nazwy są tylko sztucznym tworem, a to, co naprawdę się liczy, to... miłość.