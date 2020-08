"Rolnik szuka żony": Reżyser opowiada, jacy uczestnicy nie są mile widziani w programie

Oglądalność programu randkowego, w którym samotni rolnicy (rzadziej rolniczki) szukają drugiej połówki, bije wszelkie rekordy. Nic dziwnego, że TVP nie zarzyna tej kury znoszącej złote jaja i serwuje nam siódmy już sezon. - Wiedziałem, że to będzie program, który spodoba się widzom, ale nie spodziewałem się, że zyska aż taką popularność - mówi nam Konrad Smuga, reżyser "Rolnika".

Do zakochania jeden list

- Ludzie się uczą tego formatu i inaczej do tego podchodzą, niż uczestnicy pierwszych edycji. Ale staramy się nie brać do programu ludzi, którzy są bardzo nastawieni na sławę, bo nas tacy bohaterowie nie interesują - odpowiada mi reżyser.

- Wystarczy spojrzeć na historię takiej osoby, jak się ubiera i wypowiada. Staramy się, by takie osoby nie zabierały miejsca komuś, kto naprawdę szuka miłości. To jest program, który podchodzi do tego na serio - mówi stanowczo Smuga.