"Rolnik szuka żony": fani kibicują Klaudii i Valentynowi. "Widać, że jest między nimi chemia"

- Będziemy razem, ja to wiem, ja to czuję - wyznała przed kamerami Klaudia, która - jak wszystko na to wskazuje - znalazła w programie TVP przyszłego męża. Wątpliwości co do gorącego uczucia Klaudii i Valentyna nie mają też fani "Rolnik szuka żony". Widzowie szczególnie mocno kibicują tej parze. Czym ich ujęli?