"Rolnik szuka żony": Wyjawił prawdę Manowskiej. Przeczytał, co pisały o nim kandydatki

Kiedy Marta Manowska wróciła na gospodarstwo Mateusza, by poznać decyzję o jego wyborze, rolnik przywitał ją sam. Wymownie wpadł w objęcia prowadzącej, nie kryjąc tego, jak bardzo jest przybity obrotem spraw. Dzień wcześniej odprawił Martynę i Karolinę do domu, zarzucając im fałszywe intencje. Jednocześnie nie powiedział wprost, co sprawiło, że wyciągnął tak kategoryczne wnioski. Całą prawdę wyjawił dopiero prowadzącej "Rolnik szuka żony". Po raz kolejny wrócił do tego, że nie czuł się przez kandydatki wystarczająco dostrzeżony.