Widzowie "Rolnik szuka żony" wiedzą, kogo wybrała Klaudia? "Była widziana z nim w Jastarni"

W ostatnim odcinku mogliśmy zobaczyć, że o względy dziewczyny walczy trzech zaproszonych na jej gospodarstwo mężczyzn: Walentyn, Konrad i Kamil. Ten ostatni jest wycofany i nie ma takiej siły przebicia jak jego konkurenci, to pewnie odbiera ma szanse. Z kolei Konrad jest młodszy od Klaudii, co budzi jej obawy; czy na pewno już jest gotowy na poważne decyzje? Walentyn nigdy nie mieszkał na wsi, Klaudia boi się, że wieś może go znudzić, a ona jest pewna, że chce zostać w rodzinnym domu.