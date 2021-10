"Rolnik szuka żony": zraził do siebie Elę. Powiedział o jedno zdanie za dużo

Ryszard przyjechał do Eli z niecodziennym prezentem. - Jak rolnik do rolniczki - zapowiedział dostawę warzyw z własnego ogródka. Przyznał, że tym krokiem chciał zwiększyć swoje szanse u kobiety. Prawie by mu się to udało, gdyby nie zaczął żartować ze swojego udziału w programie.