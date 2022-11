"Rolnik szuka żony": "Dziewczyny nie grały ze mną w otwarte karty". Dlatego Mateusz odesłał je do domu

Finał obecnej edycji "Rolnik szuka żony" za pasem. W każdej edycji to czas podsumowań, refleksji, deklaracji i konfrontacji. Dla widzów zaś finałowy odcinek to seans pełen emocji. Fani show są często ciekawi, czyj związek przetrwał, a kto potrafił wyjaśnić, co w nowo zawiązanej znajomości poszło nie tak. Mateusz już wyciągnął wnioski.