Mateusz z "Rolnik szuka żony" o swoich kandydatkach: "To zatruło nasze relacje"

Ależ to były emocje! Mateusz podziękował swoim kandydatkom za udział w "Rolnik szuka żony" obrażony i zniechęcony. Potem opowiadał Marcie Manowskiej o przyczynach swojej decyzji. Okazało się, że ktoś dostarczył mu dowody na to, że dziewczyny wyśmiewają go za jego plecami w prywatnych rozmowach. Kto? W jaki sposób, które dziewczyny? Tego chyba nie dowiemy się nigdy...