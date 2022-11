"Rolnik szuka żony": jest zwiastun finału dziewiątej edycji. Oto, co zobaczmy

Przed widzami Telewizji Polskiej jeszcze tylko jedno spotkanie z uczestnikami dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" (nie licząc specjalnego świątecznego odcinka) i bez wątpienia wielkie emocje. W finale programu do telewizyjnego studia przyjadą rolnicy i ich wszystkie kandydatki, by podzielić się swoimi doświadczeniami z udziału w programie oraz - co najważniejsze - zdradzić, jaki jest ciąg dalszy nawiązanych przed kamerami relacji.