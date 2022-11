"Rolnik szuka żony". Klaudia dziękuje fanom za wsparcie. Sugeruje rozstanie z Valentynem?

Czyżby Klaudia z "Rolnik szuka żony" rozstała się z Valentynem? Wiele na to wskazuje, a rolniczka tylko dolewa oliwy do ognia. Jej ostatni wpis na Instagramie wcale nie rozwiewa wątpliwości, co do przyszłości jej relacji z 28-latkiem poznanym w programie. Wprost przeciwnie.