"Rolnik szuka żony". Klaudia i Walentyn poruszyli trudny temat

Zbliżamy się do finału "Rolnik szuka żony". Rolnicy i rolniczka wybrali swoje kandydatki i kandydata, spędzają z nimi miłe chwile. To także dobry czas, by poważnie się zastanowić nad kolejnymi krokami. Wysyłając list do rolników, trzeba było mieć świadomość, że to wiąże się z gotowością do przeprowadzki. Po kilku miesiącach od wysłania listu nagle wszystko staje się bardzo realne.