"Rolnik szuka żony". Córka Małgosi jest wcześniakiem. Rolniczka nigdy wcześniej tego nie mówiła

"Pamiętam słowa lekarza, gdy wypisywali nas do domu: wcześniaki nadrabiają wszystko do 2. roku życia. Tak naprawdę Blancia nie dała mi poznać, że jest wcześniakiem praktycznie od ok. 1/2 roku życia. (...) W szpitalu nie byłam objęta żadną pomocą psychologa. Usłyszałam tylko, że mam się wypłakać w domu, a jak mam potrzebę, to bym poszła indywidualnie. Bo przecież to moja wina. Tak dałam sobie to wmówić, przyjęłam na klatę i nosiłam to brzemię przez dłuższy czas sama - w czasie COVID do szpitala do dziecka wpuszcza się rodzica pojedynczo. (...) Jak taką rozłąkę wynagrodzić dziecku? Kochać, tulić, być! Gdy uprosiłam łzami lekarza o częstsze odwiedziny - Blanka szybciej nabrała formy i wróciliśmy do domu. Dzieci czują obecność mamy. Ten etap był dla mnie trudny. Bycie rodzicem jednak wynagradza wszystko" - podsumowała wówczas na Instagramie.