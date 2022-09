Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" wspomina ślub. To już czwarta rocznica

Małgorzata i Paweł Borysewiczowie to jedno z wielu małżeństw, które udało się skojarzyć za sprawą programu "Rolnik szuka żony". W 2017 r. drogi uczestników skrzyżowały się po raz pierwszy. 24-letni wówczas Paweł, który na co dzień pracował w Szwecji, gotów był kompletnie zmienić swoje życie dla 28-letniej wówczas Małgosi, właścicielki gospodarstwa we wsi Uśnik-Kolonia na Podlasiu.