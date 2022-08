Małgosia z "Rolnik szuka żony" zachwycona wypadem do parku wodnego. Tam spędziła rodzinne wakacje

Małgorzata i Paweł Borysewiczowie to jedna z najbardziej lubianych, a zarazem najtrwalszych par, jakie powstały w programie. Małżeństwo doczekało się dwójki dzieci. O tym, jak wygląda ich rodzinna codzienność mówią od czasu do czasu przed kamerami, np. Podczas nagrań do świątecznych odcinków "Rolnik szuka żony". Najczęściej jednak robią to w mediach społecznościowych. Popularność, którą zdobyli w programie chętnie wykorzystuje na Instagramie.