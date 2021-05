"Rolnik szuka żony": Dawid pokazał zdjęcie Kamili. Planuje udział w 8. edycji?

"Rolnik szuka żony 8" wystartuje na TVP1 we wrześniu. Wiele wskazuje na to, że nowa edycja będzie wyjątkowo ciekawa. Potwierdzeniem jest pełne emocji przyjęcie emisji zerowego odcinka, w którym zaprezentowano ośmiu kandydatów – Stanisława, Kamila, Elżbietę, Macieja, Krzysztofa, Kamilę, Łukasza i Emila. Choć nie wszyscy wezmą udział w programie (odpadnie trójka z najmniejszą liczbą listów), to już teraz kilku uczestników wzbudza wielkie emocje w mediach społecznościowych. Jedną z nich jest Kamila, która zdaniem wielu będzie się cieszyć uwagą mężczyzn.