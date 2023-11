"Rolnik szuka żony": Agnieszka dosadnie podsumowała kandydatów. Przyznała, że się zawiodła

Jeszcze zanim wszyscy troje spotkali się z Martą Manowską, Agnieszka powiedziała panom, że ma do nich żal, że niedostatecznie zabiegali o to, by ją poznać. Jak to ujęła: "zorientowali się dopiero wtedy, kiedy im powiedziała, czyli trochę za późno". - Zabrakło po prostu odwagi, męskiej decyzji - podsumowała postawę kandydatów Agnieszka.