Nicola z "Rolnik szuka żony" zmieniła wygląd. Brak okularów to drobiazg

W 10. edycji "Rolnik szuka żony" Dariusz odprawił Marię i Natalię, wskazując na Nicolę jako swoją oblubienicę. Właściwie od pierwszego wejrzenia mieli się ku sobie, mimo że nieco inaczej podchodzą do życia. Ona jest romantyczką, on zaś pragmatykiem do bólu, ale sam przyznał, że wierzy w przyciąganie się przeciwieństw.