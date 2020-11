Tak wyglądała w "Rolniku". Dawniej byście jej nie poznali

Ewelina Bagińska była jedną z trzech kandydatek Macieja. Na etapie listów, przykuła uwagę własnoręcznie wykonanym portretem gospodarza. Niestety, dość szybko okazało się, że między artystką, a uczestnikiem programu nie ma tzw. chemii. Rysowniczka jako pierwsza z dziewczyn zakończyła swój udział w "Rolnik szuka żony". Wciąż jest jednak aktywna w mediach społecznościowych, gdzie promuje swoją twórczość, a od czasu do czasu zdradza też kulisy hitu TVP .

Jakiś czas temu wyznała na InstaStories, że atmosfera na planie była bardzo miła, a do Macieja nie żywi urazy. Przeglądając konto Eweliny na Instagramie nie mniejsze wrażenie niż jej szkice robi wizerunkowa przemiana dziewczyny. Jak się okazuje, jeszcze do niedawna Ewelina wyglądała zupełnie inaczej.

Te pary rozstały się po udziale w "Rolnik szuka żony"

Ewelina Bagińska, którą z "Rolnik szuka żony" pamiętamy jako drobną brunetkę z włosami do ramion, w przeszłości miała kompletnie inną fryzurę.

Jedno co jednak niezmienne, to zamiłowanie dziewczyny do koloru czerwonego, które widać nie tylko w jej pracach, ale i wizerunku. Tak Ewelina Bagińska prezentuje się dziś. Też sądzicie, że zmiana fryzury wyszła jej na dobre?