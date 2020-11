"Rolnik szuka żony": już jest zwiastun najnowszego odcinka. Emisja 22 listopada

"Rolnik szuka żony" od kilku lat jest jednym z ulubionych programów rozrywkowych TVP. I o ile niektóre produkcje Telewizji Polskiej zbierają krytyczne komentarze, to "Rolnik..." nadal, mimo że nakręcono już kilka edycji, odbierany jest bardzo entuzjastycznie. Na pewno ma w tym swój udział prowadząca Marta Manowska. Wiele też zależy od samych uczestników. W tym sezonie (to już 7.!) o miłość znów walczą nie tylko rolnicy, ale i rolniczka. Kobieta wśród bohaterów show to ewenement.