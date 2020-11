Małgorzata z "Rolnika" świeci gołym brzuchem. Przed chwilą urodziła

TVP emituje już 7. edycję " Rolnik szuka żony ". Randkowe show cieszy się szaloną popularnością, ale oprócz dostarczania rozrywki program wywiązuje się też ze swojej misji – łączy singli szukających miłości i stabilizacji. Takimi szczęśliwcami są Gosia i Paweł Borysewiczowie. Tuż po zakończeniu 4. edycji wzięli ślub, niedługo potem na świat przyszedł ich synek Ryś. Z kolei we wrześniu tego roku powitali córkę Blankę .

Teraz rolniczka postanowiła wrócić do formy sprzed porodu. Na jej Instagramie, gdzie śledzi ją bez mała 160 tys. ludzi, pojawił się post, który bardzo szybko zaczęli komentować fani.

"W sobotę zaczęliśmy wspólnie z Pawłem treningi, choć na pewno razem nie będziemy zawsze mogli ćwiczyć ze względów logistycznych, chcemy zrobić coś dla siebie. Każdego dnia gonimy, pędem przemierzamy nasze cele, pracujemy owszem fizycznie, ale to nie to samo. Podczas ćwiczeń odkrywam partie ciała, które nie były aktywne " - poinformowała żartobliwie Małgosia.

" […] ćwiczenia są podebrane indywidualnie pode mnie. Sama bałabym się ruszyć nogą. Nie wrzucam tego zdjęcia, by pokazać jak to (nie) wróciłam do formy, jestem na początku ćwiczeń i za jakiś czas sobie porównamy efekty. Po prostu cieszę się, że w końcu zrobiłam coś dla swojego zdrowia, nie tylko sylwetki, ale też samopoczucia" - kończy swój wpis Borysewicz, która podkreśla, że ćwiczy przede wszystkim dla siebie.