Fani "Rolnika" wściekli na TVP za zmiany w ramówce. "Obrażacie widzów"

"No jasne, bo TVP ma tylko 1 kanał i trzeba akurat na nim puszczać mecz (i mówię to jako osoba lubiąca piłkę nożną), jakby nie można go było dać na TVP2" - dziwiła się jedna z komentujących decyzję stacji internautek. Inni byli bardziej dosadni, wprost zarzucając TVP , że nie szanuje swoich widzów i nawołując do bojkotu.

"(...) Co tydzień chwalicie się, że prawie 4 miliony widzów oglądało program a tydzień później te 4 miliony obrażacie!!! To nie jest PRL, chociaż patrząc na 'Wiadomości', to mogły Wam się czasy pomylić ;) TVP ma kilka kanałów, nic prostszego mecz transmitować na TVP2, co zresztą było przez lata praktykowane! Teraz nagle zamiast programu - transmisja meczu. Liczycie na to, że się ktoś zapomni i policzcie go jako oglądających?! Moim zdaniem powinniśmy zbojkotować kolejne odcinki, bo takie traktowanie to obraza!!!" - grzmiała inna.