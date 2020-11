Dramat muzyków. Zamiast zarabiać na twórczości, muszą dorabiać gdzieś indziej

Obaj opowiedzieli w "Dzień Dobry TVN" o swojej sytuacji. Krzywy stara się nie marnować czasu. - Postanowiłem ten wolny czas wykorzystać. Ministerstwo Kultury przyznaje stypendia, jeśli ktoś ma pomysł, jak zaistnieć w sieci. Jestem wokalistą, więc napisałem program na kurs kształcenia i emisji głosu. Stwierdziłem, że żeby to było ciekawe, zrobię to w postaci filmów animowanych. Kupiłem program do animacji. Przez 1,5 miesiąca uczyłem się go i zacząłem realizować filmy. Kurs jest za darmo na moim kanale na YouTube - powiedział.