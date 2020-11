Ewa Kasprzyk i życie po rozwodzie. Pandemia daje się we znaki

Rok temu, gdy Kasprzyk złożyła papiery rozwodowe, Marcin przeprowadził się do Warszawy. Zrezygnował z pracy z delfinami i zamieszkali razem. Pandemia koronawirusa sparaliżowała branżę turystyczną i nowy partner aktorki musiał znaleźć nowe zajęcie.

- Brakuje mu kontaktu z delfinami i pracy w turystyce. Tyle lat się tym zajmował i to było jego podstawowe źródło utrzymania. Trudno się dziwić, że nie może się odnaleźć. Ewa go rozumie, bo sama nie wyobraża sobie życia bez swoich pasji. Docenia, że Marcin, przeprowadzając się do Warszawy, tyle dla niej poświęcił. Ale oboje martwią się o przyszłość z powodu sytuacji w jego branży - opisuje informatorka.