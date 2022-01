Rolnicy znajdują żony. Hit TVP naprawdę działa

"Rolnik szuka żony" wyswatał już tyle par, że wśród telewizyjnych randkowych programów idzie na rekord. Wielu uczestników połączył w pary, które nie miały wątpliwości, że chcą zalegalizować swoje związki. W rodzinie "Rolnika" raz po raz rozbrzmiewały kościelne dzwony. I nic nie wskazuje na to, by miały w najbliższym czasie zamilknąć! W finale ósmej edycji popularnego show było wyjątkowo radośnie. Jasnym jeszcze w trakcie emisji odcinków było, że na ślubnym kobiercu staną Bogusia i Krzysztof. Para, która zdecydowała błyskawicznie iść razem przez życie już w listopadzie powiedziała sobie "tak". A tymczasem do ślubu szykują się już kolejne dwie pary. Przyszłymi nowożeńcami są znajomi Bogusi i Krzysztofa z tej samej edycji, Asia i Kamil. Młody rolnik poprosił ukochaną o rękę w finałowym odcinku, a ta bez wahania przyjęła jego zaręczyny. Myślą już poważnie o ślubie – początkowo planowali w tym roku, ale weselne plany odłożyli na 2023. Na ten sam okres wesele planuje inna zaręczona para – Marta i Paweł z siódmej edycji show, którzy dopinają detale urządzania własnego przytulnego zakątka. Planują datę ślubu na któryś z ciepłych miesięcy przyszłego roku. To się nazywają szczęśliwe zakończenia! A z pewnością usłyszymy jeszcze o kolejnych, zwłaszcza że TVP przygotowuje się już do dziewiątej serii „Rolnik szuka żony”.